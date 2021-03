180 land forpliktet til rettferdig vaksinefordeling

– Trass i internasjonale avtaler, initiativer og generelle erklæringer, er vi dypt bekymret for at distribusjon av covid-19-vaksiner er ujevn over hele verden, både blant og i land, står det i erklæringen, som ble initiert av Libanon.

Mange land har fremdeles ikke tilgang på koronavaksiner, og de 180 FN-landene understreket behovet for «global solidaritet og multilateralt samarbeid for å øke vaksineproduksjon og distribusjon på regionalt og globalt nivå».

Det FN-støttede Covax-samarbeidet er ment å sikre en mer rettferdig fordeling av vaksiner under pandemien og er et godt redskap for å sikre vaksine til alle, mener signaturlandene.

Dokumentet hadde per fredag ikke fått støtte fra land som Nord-Korea, Myanmar, Benin, Burundi, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Syria og Seychellene.