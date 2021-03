Over 180 fanget på hotell i et tre dager langt angrep i Mosambik

Militæret i Mosambik prøver å evakuere arbeiderne fra byen, som ligger nær et stort gassanlegg på Afungi-halvøya i provinsen Cabo Delgado, ifølge de innestengte arbeiderne.

Militante islamister startet angrepet mot kystbyen onsdag ettermiddag. Innbyggere flyktet inn i et skogsområde, og arbeiderne søkte tilflukt på Hotel Amarula.

Myndighetene har bekreftet angrepet og sier at soldater er sendt for bekjempe angriperne.

Mange døde

– Nesten hele byen er ødelagt. Mange er døde, sa en av dem som jobber på gassanlegget fredag kveld. Ifølge det lokale nyhetsnettstedet Pinnacle News skal minst 21 soldater og mange sivile være drept i angrepet.

Human Rights Watch sier angriperne hører til en gruppe kjent som Al-Shabab, som ikke har noen kjent tilknytning til gruppen med samme navn som opererer i Somalia.

– Flere vitner sier til Human Rights Watch at de så lik i gatene og innbyggere som flyktet etter at Al-Shabab skjøt vilkårlig mot folk og bygninger, sier menneskerettighetsgruppen i en uttalelse.

Den sørafrikanske nyhetsnettsiden News24 melder at en sørafrikansk borger er blant de drepte.

Det er også kommet ubekreftede meldinger om kapring av to fartøy utenfor Palma.

Tusenvis drevet på flukt

En annen innestengt arbeider, som jobber for en underleverandør til den franske olje- og gassgiganten Total, sier at et helikopter fløy over hotellet for å prøve å finne en trygg måte å evakuere arbeiderne på.

Det franske oljeselskapet Total har investert store beløp i utvinning av flytende naturgass (LNG) i Cabo Delgado, men evakuerte tidligere i år flere tusen ansatte som følge av sikkerhetssituasjonen.

Total er den største eieren av det som er det største gassprosjektet i Afrika. Seks andre internasjonale selskaper, inkludert ExxonMobil, har også prosjekter i området.

Militante islamister som sverger troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS, har angrepet landsbyer og byer i provinsen og tvunget nærmere 700.000 på flukt. Minst 2.600 personer er drept i voldshandlingene i området, ifølge oversikten til Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).