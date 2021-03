Sverige gjenopptar AstraZeneca-vaksinering for eldre – fortsatt pause for yngre

Det opplyste Folkhälsomyndigheten (FHM) i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Vaksinen gjør mye større nytte for eldre. Mange blir svært syke med covid-19 hver dag. Samtidig har vi ikke sett risiko for sjeldne og alvorlige bivirkningene hos eldre. Det er bakgrunnen for at vi opphever pausen for personer over 65 år, sier Johan Carlson, generaldirektør for FHM.

Det svenske folkehelseinstituttet viser til en konklusjon fra det europeiske legemiddeltilsynet EMA om at nytten med vaksinen fra AstraZeneca er større enn risikoen.

– Det går likevel ikke an å utelukke at visse sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger kan være tilknyttet vaksinen. Men disse tilfellene har til nå kun omfattet yngre personer, ikke hos noen som er over 65 år, ifølge EMA og det svenske Läkemedelsverket, står det i pressemeldingen.

Nyere data viser at AstraZeneca-vaksinen beskytter effektivt mot sykdom, alvorlig sykdom og død hos covid-19-pasienter, også blant personer i eldre aldersgrupper, i likhet med øvrige produsenters coronavaksiner, påpeker også FHM.