Nasa gjør seg klar til helikoptertur på Mars

En sentral person i prosjektet med å fly for første gang på en annen planet, er norske Håvard Fjær Grip.

– Det eneste kriteriet for suksess for oss, er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sa Grip til NTB i fjor. Han jobber ved Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles.

Ennå er det lille helikopteret koblet fast på undersiden av robotkjøretøyet Perseverance, som landet på Mars 18. februar. I helgen ble imidlertid skjoldet som beskyttet helikopterdronen koblet fra, som et ledd i prosessen med å gjøre den klar til flytur.

– Her er vår første titt på helikopteret. Det er stuet inn sidelengs, brettet sammen og låst på plass, så vi må brette opp litt origami før det kan settes ned, heter det i en Twitter-melding lagt ut søndag på Ingenuitys Twitter-konto.

Demonstrasjon

Robotkjøretøyet er nå på vei til stedet der det første forsøket på å fly skal gjøres. Når helikopterdronen gjøres klar, har Nasa planlagt en serie flygninger over 30 Mars-dager, en periode som tilsvarer 31 dager her på jorda.

– Vi vil samle kunnskap om Ingenuitys potensial med tanke på framtidig forskning, sier Lori Glaze, som leder avdelingen for planetforskning i Nasa-hovedkvarteret.

– Dette er en demonstrasjon av teknologi som tar sikte på å bli den første motoriserte flygningen på en annen klode. Lykkes det, kan det utvide vår horisont og omfanget av muligheter for utforskning av Mars, fortsetter hun.

Brødrene Wright

Nasa er velkjent for sine grep for å skape blest om prosjekter. Ingenuity er ikke noe unntak. Tirsdag ble det nemlig kjent at det lille helikopteret på snaue 2 kg har en liten, historisk last: En tøybit som stammer fra Wright-brødrenes fly Flyer I.

Det var med dette flyet brødrene gjennomførte det som er anerkjent som den første bemannede, motoriserte flyturen i verdenshistorien, blant sanddynene i Kitty Hawk i North Carolina i desember 1903.

Stoffbiten er på størrelse med et frimerke og var en del av trekket på flyets venstre undervinge. Den er donert fra Carillon Historical Park i Wright-brødrenes hjemby Dayton i Ohio.

– Wilbur og Orville Wright ville gledet seg over at en liten bit av flyet deres, maskinen som startet romalderen med et hopp på noen hundre meter, igjen flyr inn i historien på Mars, skriver Amanda Wright Lane og Stephen Wright fra museet.

Det er ikke første gang småbiter fra det historiske flyet har vært med på romferd. En bit var med Neil Armstrong til månen i 1969. John Glenn hadde med annen bit da han som tidenes eldste astronaut fløy med romferja Discovery i 1998. Begge kom fra Ohio.

Ekstreme forhold

Det første målet for Ingenuity blir å stige 3 meter opp i den tynne Mars-atmosfæren. Deretter skal det gjennomføres fem turer av økende lengde i løpet av den kommende måneden.

«Flyplassen», utgangspunktet for turene, er et punkt like ved der Perseverance landet i Jezero-krateret.

Å fly kontrollert på Mars er langt vanskeligere enn å fly på jorda. Gravitasjonen er relativt sterk, men atmosfæren tilsvarer bare 1 prosent av tettheten ved jordoverflaten.

I tillegg er sollyset bare halvparten så kraftig som på vår planet, og nattetemperaturen kan falle ned mot minus 90, noe som skaper ekstremt krevende forhold for flygning.

Den lille helikopterdronen har imidlertid blitt testet og testet igjen i trykkamre og laboratorier i Nasas Jet Propulsion Laboratory sør i California, og spenningen blant forskerne er stor foran forsøket i april.