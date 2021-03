Brasil har passert 300.000 koronadødsfall

USA passerte 300.000 koronadødsfall den 14. desember, men har flere innbyggere enn Brasil. Det søramerikanske landet har registrert 300.685 koronarelaterte dødsfall fra 12,2 millioner smittede.

Brasil er for tiden inne i en periode med de høyeste daglige dødstallene siden pandemien brøt ut. Dødstallet har mer enn tredoblet seg siden starten av året og var i snitt 2.273 forrige uke, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Tirsdag ble det for første gang over registrert 3.000 daglige koronadødsfall i Brasil. Onsdag var det daglige dødstallet 2.009, ifølge helsedepartementet. Det er derimot en underrapportering, melder lokale medier.

Bolsonaro med løfte

President Jair Bolsonaro har kunngjort at han setter ned en krisekommisjon som skal håndtere pandemien. Det er en endring hos presidenten som har blitt kritisert for å ikke ta pandemien på alvor.

Den høyreorienterte presidenten lovet at ingen skulle politisere pandemien etter et møte med lederne for kongressen, høyesterett, sentralbanksjefen, regjeringsmedlemmer og Brasils 27 guvernører.

– Den rådende oppfatningen var solidaritet og forpliktelsen til å begrense effekten av pandemien, sa Bolsonaro fra presidentpalasset.

Helseorganisasjon advarer

Den panamerikanske helseorganisasjonen PAHO advarte tirsdag om at situasjonen i Brasil er svært alvorlig og truer resten av regionen.

– Viruset fortsetter å øke faretruende i hele Brasil, sier PAHO-direktør Carissa Etienne i Washington i USA.

– Tallet på smittetilfeller og dødsfall øker, og det er svært mange pasienter innlagt på intensivavdelinger i mange delstater, sa hun videre.