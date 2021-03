Gjerde rundt Kongressen fjernes

– Hele gjerdet som omringet den ytre delen av området, er blitt fjernet, kunngjorde Kongress-politiet onsdag.

– Berørte veier er blitt gjenåpnet, het det videre i kunngjøringen.

Det finnes ingen kjent, troverdig trussel mot Kongressen eller selve bygningen som tilsier at det er fortsatt behov for det midlertidige gjerdet, opplyser politiet. Politiet gjør samtidig oppmerksom på at sikkerhetsnivået kan bli oppjustert på kort varsel dersom det skulle bli nødvendig.

Et indre gjerde som omslutter selve kongressbygningen står fortsatt mens arbeidet med å reparere sikkerhetsinnretninger og oppgradere politiets sikkerhetsstillinger, pågår.

Piggtråd som var montert på begge gjerdene, ble fjernet i helgen, og sykkelstativ som fungerer som barrierer, er satt opp rundt kontorbygninger og høyesterettsbygningen.