Merkels påskeplan kollapset – ber om tilgivelse

Merkel og lederne for landets 16 delstater ble i maratonsamtaler mandag enige om at nesten alle butikker måtte holdes stengt fra 1. til 5. april, og at kun matbutikker skulle få holde åpent lørdag 3. april.

Beslutningen førte til kraftig kritikk. Onsdag innkalte hun til krisemøte. Der besluttet de å skrinlegge nedstengingstiltaket og i stedet oppfordre folk til å holde seg hjemme i påsken.

– Feilen er min alene, sa Merkel til journalister i Berlin. Hun la til at hun påtar seg ansvaret for beslutningen som de først kom fram til mandag.

– Hele prosessen har ført til ytterligere usikkerhet. Jeg ber folk om tilgivelse for det, sa Merkel onsdag.