Det 220.000 tonn store og 400 meter lange konteinerskipet Ever Given satte seg fast og blokkerte kanalen tirsdag. Et bilde på Instagram som er tatt fra ett annet skip i nærheten, Maersk Denver, viser at Ever Given ligger nærmest på tvers i kanalen.

Onsdag fortsetter arbeidet med å få løs skipet, samtidig som køene hoper seg opp på begge sider.

– Konteinerskipet grunnstøtte ved et uhell som følge av at det ble truffet av vindkast, sier skipets taiwanske operatør, Evergreen Marine, i en kunngjøring onsdag.

Lite framgang

– Redningsmannskap og taubåter fortsetter arbeidet med å få løs Ever Given, opplyser lederen for Egypts Suez Canal Authority (SCA), admiral Osama Rabie.

Satellittbilder viser onsdag hvordan det gigantiske konteinerskipet Ever Given fortsatt ligger på tvers i Suezkanalen i Egypt, en av verdens mest trafikkerte handelsruter. Foto: Planet Labs Inc. / AP / NTB

Bilder fra SCA viser at anleggsmaskiner også prøver å grave ut skipet, mens baugen ruver over dem.

Men ifølge shippingnettsiden Marine Traffic har Ever Given vært i samme posisjon siden tirsdag ettermiddag.

Hindrer verdenshandelen

Grunnstøtingen har ført til en voldsom trafikkork på en av verdens mest trafikkerte handelsruter mellom Middelhavet og Rødehavet. Rundt 10 prosent av verdenshandelen passerer gjennom Suezkanalen.

En historisk del av kanalen er nå gjenåpnet for å få unna noen av skipene.

Hendelsen kan potensielt få konsekvenser for verdenshandelen og verdensøkonomien, som allerede sliter som følge av koronapandemien.

– Hver dag seiler i gjennomsnitt 50 fartøy gjennom kanalen. Så stengingen innebærer at ingen skip kan reise fra nord til sør, sier Salvatore R. Mercogliano, historieprofessor ved Campbell-universitetet i North Carolina i USA.

Anleggsmaskiner forsøker onsdag å grave løs baugen til skipet Ever Given fra bredden av Suezkanalen. Ever Given er et av verdens største konteinerskip. Foto: Suez Canal Authority / AP / NTB

– For hver dag kanalen er stengt, er det konteinerskip og tankskip som ikke får levert mat, drivstoff og industrivarer til Europa, og industrivarer som ikke blir eksportert fra Europa til Asia, føyet han til.

Ikke meldt om skadde eller utslipp

Ifølge Berhard Shulte Shipmanagement, som administrerer Ever Given, er det foreløpig ikke kommet meldinger om personskader som følge av hendelsen, og alle besetningsmedlemmer er trygge og ivaretatt.

– Det er ikke kommet meldinger om skadde eller forurensning, opplyser selskapet.

Det Panama-registrerte skipet er lastet med hundrevis av konteinere og er på vei fra Kina til Rotterdam, skriver The Guardian.

Oljeprisen stiger

Prisen på nordsjøolje i det urolige oljemarkedet steg onsdag med over 2 prosent til i overkant av 62 dollar per fat etter hendelsen.

