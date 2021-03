– Vi har løslatt 360 menn og 268 kvinner fra Insein-fengslet i dag, sier en ikke navngitt embetsmann til nyhetsbyrået AFP. Fengselet ligger i landets største by Yangon.

Nyheten kommer samme dag som Aung San Suu Kyi etter planen skal møte i en domstol i Myanmar, der militæret avsatte henne og regjeringen i et kupp 1. februar.

Myanmar har vært preget av uro siden militæret tok makten. Sikkerhetsstyrker har brukt dødelige maktmidler for å få kontroll over massedemonstrasjonene, som har spredt seg over hele landet.

På en pressekonferanse i hovedstaden Naypyidaw tirsdag hevdet juntaens talsmann general Zaw Min Tun at dødstallet er lavere enn det andre kilder oppgir.

De militære har brukt både tåregass og gummikuler og også skutt med skarpt for å slå ned på de omfattende protestene. Til tross for den internasjonale fordømmelsen forsvarte Zaw Min Tun responsen. Han hevdet at det dreier seg om væpnede opprørere som de var nødt til å reagere mot, og at fem politimenn og fire soldater er drept.