Kinas ambassadører kalles inn på teppet i flere EU-land

Tyskland, Frankrike og Italia er blant landene som har innkalt ambassadørene for å protestere mot sanksjonene.

Statssekretær Miguel Berger i tysk UD sier at de kinesiske sanksjonene mot europeiske politikere, forskere og institusjoner er en upassende og unødvendig eskalering som skader forbindelsene mellom EU og Kina.

Tyskland sier at EUs sanksjoner er en reaksjon på den dramatiske menneskerettighetssituasjonen som uigurene og andre minoriteter i Xinjiang gjennomlever.

Frankrike benyttet også anledningen til å irettesette den kinesiske ambassadøren for å ha lagt press på franske parlamentarikere som ønsker å besøke Taiwan, og Kina-forskeren Antoine Bondaz.

På Twitter kalte ambassadør Lu Shaye Bondaz for en liten bølle, en gal hyene og et ideologisk troll med antikinesiske holdninger etter at han kritiserte det kinesiske presset på parlamentarikerne.

EU, Storbritannia og Canada satte mandag fire tjenestemenn i Xinjiang på svarteliste, og Kina svarte samme dag med innreiseforbud for ti europeere, blant dem fem medlemmer av EU-parlamentet, samt to EU-institusjoner og to tenketanker.