FN fordømmer angrep i Syria

Søndag ble ifølge EU elleve drept i et artilleriangrep mot et sykehus i Atarib vest i Aleppo-provinsen. Angrepet omtales som det første i sitt slag siden våpenhvilen i mars 2020 og har blitt fordømt av EU, USA og Norge.

Guterres viser til at sykehuset fikk støtte fra FN, og at det også er meldt om sivile dødsfall i angrep mot boligområder i byen Aleppo, i tillegg til luftangrep nær tettbygde områder med leirer for internt fordrevne mennesker.

– Det har også blitt rapportert om luftangrep nær Bab al Hawa ved grensen mellom Syria og Tyrkia der leveransen av livsviktig nødhjelp fra FN skjer, uttaler Guterres.

Grenseovergangen er den eneste FN-autoriserte overgangen for humanitær hjelp i Syria. Generalsekretæren sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur som sykehus er strengt forbudt etter internasjonal lov.

– De som utfører disse forbrytelsene i Syria, må stilles til ansvar, krever Guterres.

Han gjentar behovet for en landsomfattende våpenhvile og oppfordrer alle parter til straks å fornye sin forpliktelse til å stoppe krigshandlingene.