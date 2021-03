Russland beklager at USA avviser møte

– Nok en anledning til å finne en vei ut av blindgata Russland og USA er inne i, er gått tapt, sier det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

– Ansvaret for det ligger fullt og helt på USA, heter det videre.

Putin inviterte i forrige uke Biden til et åpent videomøte for å diskutere Bidens uttalelse om at Putin er en drapsmann.

Han kommenterte Bidens uttalelse ved å vise til at amerikanske presidenter også har litt av hvert å svare for, blant annet atombombingen av Japan, slaveriet og massedrapet på USAs urfolk.

Amerikansk etterretning konkluderte denne uka i en rapport med at Putin autoriserte en operasjon for å påvirke valget i USA i Bidens disfavør.

Russland avviser anklagene og kalte onsdag hjem sin ambassadør i Washington, Anatolij Antonov, for konsultasjoner.