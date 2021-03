Amerikansk far og sønn tiltalt for å ha hjulpet Ghosn med å rømme til Libanon

De to amerikanerne ble pågrepet i USA i mai i fjor, men ble ikke utlevert til Japan før tidligere i mars.

Ghosn ble pågrepet i 2018, siktet for korrupsjon og skatteunndragelser. Etter at han ble løslatt mot kausjon, dukket han uventet opp i Libanon, et land som ikke har utleveringsavtale med Japan.

De to skal ifølge påtalemyndigheten ha gjemt Ghosn i en svart boks som de hevdet inneholdt lydutstyr. Boksen ble fraktet gjennom sikkerhetskontrollen og plassert på et privatfly. Amerikanerne risikerer opptil tre års fengsel og bøter.