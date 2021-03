Manuspriser til «Borat» og «The Crown»

I tillegg vant «The Dissident», som er skrevet av Mark Monroe og Bryan Fogel, pris for beste dokumentarmanus.

Foreningen for amerikanske film- og TV-manusforfattere, Writers Guild of America (WGA), delte ut prisene i en digital seremoni søndag kveld.

Fjorårets vinnere «Jojo Rabbit» og «Parasit» gikk senere hen og vant Oscar-prisen i sine kategorier. Prisene kan ses som en pekepinn på hvordan Oscar-utdelingen i slutten av april kan gå, men flere favoritter var ikke kvalifisert til WGA-gallaen på grunn av ulike regler. Blant dem «Nomadland» og «Mank».

På TV-siden vant «The Crown» for beste manus for en dramaserie og «Ted Lasso» for beste komedie. Sistnevnte vant også prisen i kategorien nye serier.

Cohens «Borat Subsequent Moviefilm» vant Golden Globe-prisen for beste filmkomedie i begynnelsen av mars, mens Netflix-serien «The Crown» ble kåret til beste drama-TV-serie.