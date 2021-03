Rettssak mot spionasjetiltalt canadier startet i Kina

Høringen skjer få dager etter at en lukket rettssak mot landsmannen Michael Spavor. Både Spavor og Kovrig ble pågrepet kort tid etter at den kinesiske Huawei-toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada i desember 2018.

Den tidligere diplomaten Kovrig ble formelt siktet i juni samtidig med forretningsmannen Spavor.

Chargé d'affaires Jim Nickel ved den canadiske ambassaden i Beijing opplyste til journalister utenfor rettslokalet at høringen hadde startet og at ingen diplomater fikk tilgang.

– Vi er veldig bekymret for denne mangelen på tilgang og mangelen på innsyn i rettsprosessen, sier han.

Journalister som sto utenfor bygningen fikk opplyst at de ikke fikk komme inn fordi saken handlet om nasjonal sikkerhet. Representanter fra 26 land møtte også opp utenfor rettsbygningen for å vise sin støtte.

Canadas statsminister Justin Trudeau har reagert med sinne på de to lukkede rettssakene og sier fengslingen av de to mennene er «fullstendig uakseptabel» og at det samme gjelder mangelen på innsyn i prosessen. Sakene har ført til et svært anstrengt forhold mellom Canada og Kina.