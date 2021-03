Merkel vil forlenge de tyske koronarestriksjonene

Tyskernes håp om en lettelse koronarestriksjonene i tide til påskeferien, er i ferd med å svinne hen. Årsaken er en smitteoppblomstring antatt å være knyttet til muterte koronavarianter.

De foreløpige restriksjonene har varighet til slutten av mars, men helsemyndighetene advarer om å lempe på restriksjonene.

Mandag møter Angela Merkel delstatenes regjeringssjefer for å diskutere koronastrategien, og med seg tar statsministeren trolig et forslag om å stramme inn i stedet for å lette på restriksjonene.

Forslaget innebærer en nasjonal nedstenging fram til 18. april, ifølge nyhetsbyrået DPA. Regjeringen foreslår også et nattlig portforbud fram til klokken 5 og stenging av skoler og barnehager dersom det ikke er kapasitet til å teste elever og ansatte to ganger i uken.

Søndag nådde Tyskland en ny milepæl i koronapandemien da det estimerte antallet smittede overskred 100 per 100.000 innbyggere, ifølge smitteverninstituttet Robert Koch-instituttet.

Å overstige 100-tallet har tidligere betydd at restriksjoner som er lettet på, blir strammet til igjen. Nesten 2,7 millioner personer har til nå fått påvist koronavirus i Tyskland, og det er registrert 74.664 koronarelaterte dødsfall.