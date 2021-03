Protester i USA mot diskriminering av asiatisk-amerikanere

Det var protester i så vel Atlanta, der skytingen fant sted, som i New York, Washington og Montreal i Canada.

37 år gamle Xin Hua sier at hun er rasende over at Atlanta-politiet ennå ikke har fastslått at skytingen i forrige uke der seks asiatiske kvinner ble drept, var motivert av rasisme mot asiatiske kvinner.

Robert Aaron Long ble pågrepet tirsdag etter å ha åpnet ild i tre massasjesalonger i Atlanta og byens forsteder.

Han har tilstått og er tiltalt for drap. Men han har i avhør nektet for at rasisme var motivet. Han hevdet i stedet at han er sexavhengig og ville fjerne fristelser.

– Jeg er ikke din fristelse, sto det på plakaten til Kat, en asiatisk-amerikansk kvinne som deltok i demonstrasjonen i Washington.

Den tidligere demokratiske presidentkandidaten Andrew Yang ba deltakere i protesten i New York om å rekke opp hånden om de hadde merket mer antiasiatisk rasisme siden begynnelsen av coronapandemien, som tidligere president Donald Trump kalte Kina-viruset.

– Vi protesterer mot mange år med antiasiatisk rasisme, fremmet av en hvit-nasjonalistisk president i USA som insisterte på å kalle viruset Kina-viruset, noe som oppmuntret til hat og angrep på alle undertrykte minoriteter, sa May Chiu fra organisasjonen Progressive kinesere i Quebec, under marsjen i Montreal.