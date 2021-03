Kina roser møte med USA

Til tross for at møtets start var preget av utveksling av anklager mot hverandre foran kameraene, var det første høynivåmøtet mellom Beijing og Washington under Biden-administrasjonen «oppriktig, grundig og konstruktivt», ifølge Xinhua.

– Begge parter ga uttrykk for sin villighet til å styrke samarbeidet, eller samarbeide innen visse områder, heter det videre i Xinhuas oppsummering av møtet.

Etter det to dager lange møtet kunngjorde Kina lørdag at de to landene skal samarbeide om klima og enkelte andre saker.

Partene er i konflikt om en lang rekke andre temaer, fra handel til situasjonen i Tibet, Xinjiang og Hongkong, samt Taiwan.