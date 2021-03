Nye demonstrasjoner for fengslet rapper i Spania

Lørdagens demonstrasjoner var de foreløpig siste i en rekke lignende protester siden rapperen Pablo Hasél ble pågrepet og fengslet i midten av februar for å ha tvitret meldinger der han kritiserer kongefamilien og sikkerhetsstyrkene.

Demonstrasjonen i Madrid var uanmeldt, men forløp likevel rolig, og folk forlot stedet da politiet anmodet om det. Flere hundre mennesker deltok.

I Barcelona gikk rundt 100 personer i demonstrasjonstog. Også her gikk det rolig for seg, i motsetning til en rekke demonstrasjoner i forrige måned som endte med voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Hasél er kjent for sine meninger på ytre venstre fløy. Hasél er dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

Til sammen har over 100 personer blitt pågrepet i demonstrasjoner som har pågått siden Haséls pågripelse i forrige måned.

Som svar på demonstrasjonene har regjeringen lovet å endre regelverket, slik at man ikke kan idømmes fengselsstraff i saker som omhandler ytringsfrihet.