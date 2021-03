Medarbeider av Maltas eksstatsminister tiltalt for korrupsjon

Keith Schembri ble først anklaget for korrupsjon av journalisten Daphne Caruana Galizia, som ble drept av en bilbombe i 2017.

Tiltalen mot Schembri hylles som en anerkjennelse av gravearbeidet til Caruana Galizia, som også anklaget Muscat for korrupsjon.

Schembri var Muscats stabssjef fra 2013 til 2019 og erklærte seg ikke skyldig da han lørdag ble framstilt i retten, siktet for hvitvasking, korrupsjon, bedrageri og dokumentfalsk, blant annet i forbindelse med salg av maltesiske pass. Han ble arrestert i september i fjor.

Schembri er blant elleve personer som anklages for det samme. I tillegg er 20 bedrifter blitt politietterforsket og siktet for kriminelle forhold.

Caruana Galizia hadde en svært populær blogg og beskyldte den indre kretsen rundt Muscat, inkludert Schembri, for omfattende korrupsjon. Etter at hun ble drept, anklaget sønnen hennes Muscat for å lede en mafiastat.

Muscat gikk av i januar i fjor som følge av omfattende protester mot hans håndtering av drapet på Caruana Galizia. Schembri hadde da allerede trukket seg som stabssjef etter at navnet hans ble nevnt av Yorgen Fenech, den hovedmistenkte for drapet på Caruana Galizia.