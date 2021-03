Tusener i demonstrasjon mot Netanyahu

De høylytte og fargerike demonstrasjonene mot Netanyahu har vært et fast innslag hver lørdag siden juni i fjor, og de har bare økt i omfang og intensitet de siste månedene.

Netanyahu som har vært statsminister i tolv år, håper å bli gjenvalgt og fortsette ved makten etter valget tirsdag, som blir det fjerde valget på mindre enn to år.

Netanyahu er den første sittende israelske statsministeren som er anklaget for korrupsjon etter at han ble formelt tiltalt for tre tilfeller av å ha mottatt gaver fra medieeiere i bytte mot fordelaktig dekning.

Han avviser selv alle anklager og hevder at han er offer for en heksejakt. Men om han blir dømt og alle anker blir avvist, vil han måtte gå av.