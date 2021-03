Store protester mot at Erdogan trekker Tyrkia ut av kvinnekonvensjon

Det vakte internasjonal fordømmelse da regjeringen kunngjorde beslutningen tidlig lørdag morgen med den begrunnelse at konvensjonen ødelegger samholdet i tyrkiske familier.

Istanbul-konvensjonen fra 2011 er en avtale som Europarådet sto i spissen for å utforme. Den søker å bekjempe vold mot kvinner, inkludert vold i nære relasjoner, voldtekt i ekteskapet og kvinnelig kjønnslemlesting.

Tyrkia var det første landet som undertegnet konvensjonen for ti år siden, og konvensjonen er da også oppkalt etter Istanbul.

Menneskerettighetsaktivister kaller vedtaket et slag mot dem som kjemper for kvinners rettigheter og mot vold i nære relasjoner.

Sinte demonstranter

– Omgjør beslutningen, iverksett konvensjonen, ropte tusener av demonstranter i Kadikoy-nabolaget på den asiatiske siden av Istanbul lørdag ettermiddag.

Flere av dem holdt opp bilder av kvinner som er drept i Tyrkia, blant annet ett med teksten «Det er kvinner som vinner denne krigen».

– Dette betyr at vi ikke bryr oss om at kvinner blir myrdet, sier en 23 år gammel demonstrant som kaller seg Mervenur.

Mindre demonstrasjoner ble også arrangert i Ankara og i Izmir.

Seier for konservative

Tyrkia har fra før lover som skal beskytte kvinner, men konvensjonen innebar praktiske tiltak for å beskytte kvinner og barn, blant annet muligheten for å endre identitet og til å kreve ankeljern på farlige menn.

Beslutningen om å forlate konvensjonen er en seier for konservative kretser i Erdogans nasjonalistiske parti og deres allierte, som mener at konvensjonen åpnet for å gi homofile rettigheter, skader kjernefamilien og fremmer skilsmisse.

Det har siden i fjor vært debatt om en mulig uttredelse fra konvensjonen, og kvinner har demonstrert i gatene i Istanbul og andre byer og oppfordret regjeringen til å holde fast ved avtalen.

Kritisk opposisjon

Opposisjonspartiet CHP kritiserer Erdogans beslutning.

– Å forlate avtalen betyr at man gjør kvinner til annenrangs borgere og lar dem bli drept, sier CHPs nestleder Gokce Gokcen.

Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu, som er en av Erdogans fremste rivaler, tvitret av vedtaket tramper på kampen som kvinner har ført i årevis.

Selv den regjeringslojale kvinneorganisasjonen Kadem, der den yngste datteren til Erdogan er visepresident, uttrykker bekymring og sier at Istanbul-konvensjonen «spilte en viktig rolle i kampen mot vold».

Vold mot kvinner og kvinnedrap er et stort problem i Tyrkia. I fjor ble 300 kvinner drept, og trenden er økende. Allerede hittil i år er 77 kvinner drept, ifølge rettighetsgruppa Vi vil stanse kvinnedrap-plattformen.