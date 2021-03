Studie: Brannene i Australia sendte like mye røyk ut i stratosfæren som en vulkan

Skogbrannene som herjet mellom 2019 og 2020 skapte store konsekvenser for miljøet, ifølge studien som er publisert i tidsskriftet Science.

Mengden røyk som ble sluppet ut som følge av brannene, kan sammenlignes med det som kom fra vulkanutbruddet på Mount Pinatubo i Filippinene i 1991. Det er det nest største utbruddet i det 20. århundret.

Stratosfæren er den nest laveste delen av atmosfæren, rett over troposfæren hvor skyer dannes. Forskerne mener flere faktorer kan ha gjort at røyken beveget seg så høyt opp, blant annet at brannene skjedde samtidig som det var sterk vind.