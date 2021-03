Politiet etterforsker Atlanta-skytingen som mulig hatkriminalitet

Etter skytingen ved to massasjeinstitutter i Atlanta, er det blitt spekulert i om drapene var rasistisk motivert eller var hatkriminalitet på en annen måte. Seks av de drepte var kvinner med asiatisk bakgrunn. Drapsmannen var hvit.

– Etterforskningen vår ser på alt, så ingenting er utelukket, sier visepolitisjef Charles Hampton Jr i Atlanta.

Politiet i Cherokee bekrefter at de konkret etterforsker om skytingen var hatkriminalitet.

Gjerningsmannen har forklart at drapene ikke var rasistisk motivert, men at han hadde en sexavhengighet. Myndighetene etterforsker om han gikk til angrep på det han mente var kilder for fristelse.