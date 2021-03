USA med valg-advarsel til Syria

Det kommende presidentvalget må dessuten finne sted under oppsyn av FN, og det må representere alle deler av det syriske samfunnet, krever USA.

Uttalelsen kommer fra USAs fungerende viseambassadør til FN, Jeffrey DeLaurentis.

– Det er opplagt at regimet kommer til å påvirke det kommende presidentvalget i mai slik at man på urettferdig vis kan hevde Assads legitimitet, sier DeLaurentis.

Han understreker at president Joe Bidens administrasjon motsetter seg valg som ikke er fri, representative og under oppsyn av FN, og han gjentar FNs generalsekretær António Guterres' uttalelse om at man ikke kan vente lenger på en troverdig politisk løsning i Syria.