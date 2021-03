FNs sikkerhetsråd ber om våpenhvile i Jemen

Houthiopprørerne, som grep makten i Jemens hovedstad Sana i 2014, innledet i februar en offensiv mot den oljerike Marib-provinsen, som inntil nå har vært kontrollert av saudistøttede regjeringsvennlige styrker.

Provinsen er hjem for over 1 million internflyktninger, som ifølge Sikkerhetsrådet er «i stor fare». Rådet krever i en uttalelse også at de stridene parter slutter å bruke barnesoldater.

Tydelig signal

– Uttalelsen kommer på kritisk tidspunkt og er et tydelig signal til partene i konflikten, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Sikkerhetsrådet ber partene inngå en våpenhvile i Maarib og samarbeide med FNs spesialutsending for også å få på plass en landsomfattende våpenhvile og bidra til en inkluderende, politisk prosess i Jemen.

– Vi har også vært tydelige på at bare en inkluderende prosess kan lede til fred, og vi er glade for at kvinner og unge er løftet fram i uttalelsen. Vi har også understreket behovet for at de som begår menneskerettighetsbrudd- og overgrep, eller brudd på internasjonal humanitær, rett må stilles til ansvar for dette, sier Søreide.

Bombet i grus

Få måneder etter at houthiene grep makten i Sana, gikk Saudi-Arabia til krig mot dem i spissen for en regional koalisjon, støttet av blant andre USA og Storbritannia.

Over 22.000 flyangrep senere er store deler av Jemens infrastruktur bombet i grus og minst 112.000 mennesker drept, ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled).

Landet er også gjenstand for en streng FN-blokade, som håndheves av den saudiledede koalisjonen.

Verdens verste

20 millioner mennesker i Jemen går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, og 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp, ifølge FN, som lenge har omtalt landet som verdens verste humanitære krise.

– Situasjonen i Jemen er alvorlig, og Norge vil fortsette å bruke medlemskapet i Sikkerhetsrådet til å støtte den FN-ledede politiske prosessen. Norge prioriterer også arbeidet med beskyttelse av sivile, med særlig vekt på barn, kvinner, fred og sikkerhet i Jemen, sier Søreide.

Houthiene avviser FNs krav om våpenhvile og sier at de bare vil gå med på det dersom den saudiledede blokaden blir opphevet.