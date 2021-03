Forholdet er igjen blitt forsuret etter at USAs president Joe Biden sa til ABC News at president Vladimir Putin må betale for å ha forsøkt å påvirke valget i USA i november. Dette var konklusjonen i en nylig offentliggjort amerikansk etterretningsrapport.

Biden sa seg også enig i at Putin er en «morder».

Diskuterer muligheter

Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov reiser nå hjem 20. mars, opplyser ambassaden i en uttalelse.

– Antonov skal diskutere måter å gjenopprette forholdet mellom Russland og USA, som er i krise, står det.

– Visse lite gjennomtenkte uttalelser fra høytstående amerikanske tjenestemenn gjør at det allerede altfor konfronterende forholdet trues av kollaps, mener ambassaden.

Putin: Biden ser seg selv

Putin selv har reagert kjølig på Bidens «morder»-uttalelse.

– På seg selv kjenner man andre, sa Putin i en TV-sendt uttalelse torsdag.

– Vi vil alltid se våre egne kvaliteter i andre og tenke at de er like oss selv, føyet presidenten til.

Han understreket Russland ikke vil kutte forbindelsene til USA, men samarbeide med landet på en måte som er i Russlands interesse.

Putins pressetalsmann Dimitrij Peskov understreket torsdag at Bidens kommentarer vil ha konsekvenser for forholdet mellom landene.

– Uttalelsene til USAs president er svært ille. Det er tydelig at han ikke ønsker å få forholdet mellom landene våre tilbake på riktig spor, og vi vil forholde oss til dette, sa Peskov torsdag.