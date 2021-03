Regjeringens forslag til loven ble vedtatt i Riksdagen onsdag. Den gjør det ulovlig å oppfordre eller på annet vis påvirke en annen person til å begå selvmord.

Vedtaket fører til at to nye punkter kommer inn i lovverket. Oppfordring med overlegg kan straffes med fengsel i opptil to år, mens uaktsom oppfordring vil bli bøtelagt eller straffes med fengsel i opptil seks måneder.