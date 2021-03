Iransk rapport om flynedskyting frikjenner Revolusjonsgarden

Ukraine International Airlines' flygning PS752 ble skutt ned med to iranske missiler 8. januar 2020, kort tid etter avgang fra Teheran. Alle de 176 personene om bord mistet livet.

Iran benektet først ansvar for katastrofen, men etter tre dager innrømmet myndighetene at den iranske revolusjonsgardens luftforsvarssystem utilsiktet skjøt ned flyet under en svært spent sikkerhetssituasjon i regionen.

To avsnitt

I den endelige rapporten, som er 145 sider lang, er to avsnitt satt av til «årsaker til ulykken og faktorer som bidro til den».

Det første avsnittet omhandler ting som allerede er kjent, nemlig at luftforsvaret avfyrte to luftvernmissiler mot flyet, som deretter styrtet og eksploderte da det traff bakken.

I det andre avsnittet, som handler om «andre faktorer», heter det at sikkerhetstiltak ble gjort ineffektive av en uforutsett feil i identifiseringen av trusler, og at flyet dermed ikke ble sikret mot «årvåkenheten til forsvarsstyrkene».

Spenningsnivået mellom Iran og USA var skyhøyt da flyet ble skutt ned, og det iranske luftforsvaret var i full beredskap.

Iranerne hadde skutt missiler mot en militærbase i Irak som ble brukt av amerikanske styrker. Angrepet var et svar på det amerikanske droneangrepet som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad i Irak 3. januar 2020.

Misfornøyde land

Alle de 167 passasjerene om bord flyet, mistet livet. Det samme gjorde besetningen på ni personer.

Av passasjerene var 82 iranere og 63 canadiere, flere med dobbelt statsborgerskap. Det var også elleve ukrainere, ti svensker, sju afghanere og tre briter om bord.

Ukraina har umiddelbart avvist rapporten som et «kynisk forsøk på å skjule årsakene» til tragedien, mens Canada har kalt den «ufullstendig» og mener at den verken inneholder fakta eller beviser.