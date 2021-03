Mot valgseier for statsminister Rutte i Nederland

Målingen som Ipsos har gjort for kringkasteren NOS, spår at Ruttes Folkeparti for frihet og demokrati (VVD) sikrer seg 35 av de 150 plassene i underhuset i nasjonalforsamlingen. Det er tre plasser flere enn partiet har i dag.

Nest størst blir det venstreliberale D66, med hele 27 mandater – åtte flere enn i forrige valg, ifølge målingen. D66 har sittet i Ruttes firepartikoalisjon siden 2017.

Geert Wilders' høyrepopulistiske parti PVV ligger an til å få 17 mandater, tre færre enn i dag.

Kristendemokratiske CDA, som også satt i koalisjonsregjeringen, taper fem mandater og ligger an til å få 14, ifølge målingen, som ble publisert rett etter at valglokalene stengte onsdag kveld.

Større feilmargin

Ipsos sa før målingen ble publisert at den har større feilmargin enn normalt på grunn av den spesielle valgavviklingen under pandemien.

– En differanse på to seter per parti kan forekomme hyppigere. En differanse på over to seter kan ikke utelukkes helt, sa Ipsos i en uttalelse.

Av hensyn til pandemien har nederlenderne fordelt valget over tre dager for å unngå trengsel i valglokalene. Det er også åpnet for poststemmer. Begge disse grepene er nye i år.

Trygdeskandale

De to første dagene var stemmelokalene åpne for eldre og folk i risikogrupper, mens alle var velkomne onsdag.

Tellingen av stemmene ventes å pågå gjennom natten.

Meningsmålingene hadde på forhånd spådd en klar seier til VVD med rundt en firedel av stemmene. Det som er mindre klart, er om koalisjonen han har ledet, kan sikre seg flertall i nasjonalforsamlingen og gi Rutte en fjerde periode som statsminister.

Rutte har ledet landet siden 2010, men regjeringen gikk nylig av på grunn av en trygdeskandale. Fram til valget har den fortsatt å styre landet som et forretningsministerium.

Over 200 dager

Med hele 37 partier som deltok i valget, er det vanskelig å spå hvordan en koalisjonsregjering vil se ut når det hele er over.

Opptil 17 partier ligger an til å få nok stemmer til å bli representert i underhuset med minst én representant, ifølge Ipsos-målingen.

Etter valget i 2017 tok forhandlingene om en koalisjonsregjering over 200 dager.

Rutte har de siste årene ledet en firepartikoalisjon med de kristne partiene CU og CDA og liberale D66.

Nederland er eurosonens femte største økonomi, og den sterkeste røsten – sammen med Tyskland – for finansiell disiplin i EU.