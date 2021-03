Russland henter hjem USA-ambassadøren for konsultasjoner

– Russlands ambassadør i Washington, Anatolij Antonov, er invitert til å komme til Moskva for konsultasjoner. Målet er å analysere hva som bør gjøres og hvilken retning vi bør ta når det gjelder forholdet til USA, opplyser det russiske utenriksdepartementet onsdag.

Det skjer etter at USAs president Joe Biden sa at Russland vil måtte «betale en pris» for innblanding i valget i USA. I et intervju med ABC svarte Biden også bekreftende på at han mener Russlands president Vladimir Putin er en «drapsmann».

Russland avviser anklagene.