Australia prøver å skaffe en million vaksinedoser til Papa Ny-Guinea

Statsminister Scott Morrison sier han vil flytte doser Australia allerede har bestilt og betalt «så fort som mulig», for å håndtere en voldsom smitteøkning i landet, som ligger nord for Australia.

Forespørselen kommer etter at Italia nylig nektet å tillate at en kvart million doser av AstraZenecas vaksine ble sendt til Australia. Italienerne viste til mangelen på vaksiner i Europa og et mindre prekært behov i Australia.

Dobling av smitten

Ifølge offisielle tall har Papa Ny-Guinea, som har knappe 9 millioner innbyggere, registrert mer enn 1.000 nye smittetilfeller siden 1. mars, nesten en dobling av det totale smittetallet siden pandemien nådde brøt ut.

Men lave testrater har ført til bekymring for at smitten i det stille sprer seg i befolkningen, og embetsfolk har advart om at helsevesenet i det fattige øylandet sliter med å håndtere trykket.

Statsminister Morrison vil stanse de fleste passasjeravgangene mellom de to landene for å hindre importsmitte.

50 prosent positive

Ifølge Australias helsedirektør Paul Kelly blir det oppdaget koronasmitte hos nesten halvparten av dem som legges inn på sykehus i hovedstaden Port Moresby.

– Halvparten av de gravide kvinnene som kommer inn, tester positivt. Vi ser et stort antall helsearbeidere som blir syke med covid-19. Dette er tegn som tyder på at det er en stor epidemi i landet, sier han.

Embetsfolk i den australske delstaten Queensland sier at om lag halvparten av dem som er innlagt med covid-19 i delstaten, kommer fra Papa Ny-Guinea.

I et ferskt parti av tester fra Port Moresby var 50 prosent av dem positive, skriver AFP.