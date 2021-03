Åtte drept i skyteepisoder i Atlanta-området

Skytingene rettet seg mot flere massasjesalonger i Atlanta og i en forstad til byen. 21-åringen ble pågrepet rundt 24 mil sør for Atlanta etter en biljakt. Han ble identifisert ved hjelp av overvåkingsbilder.

Fem personer ble skutt ved en asiatisk massasjesalong i forstaden Acworth. To av disse ble erklært døde på stedet, mens resten ble sendt på sykehus, der to av dem døde, sier en Jay Baker, som er talsmann for politiet i Cherokee fylke til CNN.

Fire andre er funnet døde i to salonger som ligger vis-à-vis hverandre i Atlanta. De to salongene ligger rundt fem mil unna den i Acworth, og skytingen der skal ha funnet sted rundt en time senere.

– Hele familien vår ber for ofrene av disse grusomme voldshandlingene, sier Georgia-guvernør Brian Kemp.

Tror samme mann står bak

Baker sier Cherokee-politiet tror den pågrepne mannen også står bak skytingen i Atlanta.

Atlanta-politiet sier at bilen den pågrepne mannen kjørte, er blitt sett på overvåkingsbilder fra både Acworth og Atlanta, og at det, sammen med andre beviser, betyr at det er «ekstremt sannsynlig at vår mistenkt er den samme som i Cherokee».

FBI bekrefter at de bistår de to politidistriktene i arbeidet med saken.

Uklare motiver

New York Times får opplyst av politifolk at sju av de åtte ofrene er kvinner. Seks av dem skal ha asiatisk opphav, mens de to siste, i likhet med den antatte gjerningsmannen, var hvite.

Det er uklart om skytingen var rasistisk motivert.

Gruppa Stop AAPI Hate, som ble dannet for å bekjempe diskriminering mot asiatiske amerikanere under koronapandemien, kaller angrepet en «ubeskrivelig tragedie» både for ofrenes familier og for et samfunn som har «blitt knallhardt rammet av et stort antall rasistiske angrep».

Angrepet kommer etter en oppsving i angrep mot amerikanere med asiatisk opphav, noe som har sammenfalt med koronapandemien.