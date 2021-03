Somalia har startet coronavaksinering

Det krigsherjede landet fikk mandag denne uken den første leveransen på 300.000 AstraZeneca-vaksiner gjennom Covax-samarbeidet.

De første vaksinene ble satt under en liten seremoni på et sykehus i hovedstaden Mogadishu. Helseminister Fawziya Abikar Nur oppfordret offentligheten til å ønske vaksinene velkomne for å begrense smitte.

– Vi planlegger å vaksinere 20 prosent av befolkningen og begynner med helsearbeidere og de mest sårbare gruppene, inkludert eldre, sa Nur.