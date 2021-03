Boris Johnson med tiltaksplan for å beskytte kvinner

Boris Johnson la tirsdag fram en tiltaksplan for å beskytte kvinner etter drapet på 33 år gamle Sarah Everard.

Statsministeren ledet et møte med blant andre parlamentarikere og sjefen for London-politiet der de drøftet tiltak for å beskytte kvinner på vei hjem på kveldstid.

Tiltakene som ble kunngjort, er blant annet bedre belysning, mer overvåking og større tilstedeværelse av politifolk, både sivilkledde og uniformerte.

Drapet på Everard tidligere i mars har rystet England og ført til demonstrasjoner og debatt om kvinners sikkerhet. En politimann er varetektsfengslet og siktet for bortføring og drap.