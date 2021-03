Drapssiktet britisk politimann holdes i varetekt

48-åringen, som møtte i retten i London via videolink, snakket bare for å bekrefte navnet sitt og fødselsdato. Han er siktet for drapet på 33 år gamle Sarah Everard, som ble meldt savnet 3. mars.

Liket av Everard ble funnet gjemt i et skogområde i Kent sørøst for London uken etter at hun ble meldt savnet. Det er ventet at rettssaken mot politimannen starter i oktober.

Saken har ført til økt oppmerksomhet om vold mot kvinner. Mange kvinner har i sosiale medier delt egne erfaringer med trusler og angrep når de har vært ute på tur.