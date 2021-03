Navalnyj hevder han er i en konsentrasjonsleir

– Jeg må innrømme at det russiske fengselsvesenet var i stand til å overraske meg. Jeg hadde ingen anelse om at det var mulig å sette opp en faktisk konsentrasjonsleir 100 kilometer fra Moskva, skriver han blant annet i innlegget på sin Instagram-profil.

Uttalelsen er den første bekreftelsen på rykter som har versert om at han skulle sone i en av Russlands mest beryktede straffekolonier.

I Instagram-innlegget skriver Navalnyj at han er i straffekoloni nr. 2 i Pokrov, som ligger i Vladimir-regionen nordøst for Moskva. Opposisjonspolitikeren sier han har «nybarbert hode» og har lagt ved et gammelt bilde av seg selv.

Navalnyjs advokat Olga Mikhailova bekreftet mandag at han befinner seg i Pokrov og sier hun har fått besøke ham der, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Navalnyj beskriver fengselet som «en vennlig konsentrasjonsleir» og sier at han ennå ikke har sett noen tegn til vold i leiren. Men på grunn av «de straffedømtes anspente holdning», kan han «lett tro» på tidligere meldinger om brutalitet. Han forteller videre om tett overvåking og kontroller om nettene.

Navalnyj ble pågrepet i januar da han vendte tilbake til Russland. Han ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok i hjemlandet i august i fjor og tilbrakte flere måneder på sykehus i Tyskland før han dro hjem.

Han er dømt til å sone i to og et halvt år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert.