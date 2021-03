Tyskland stanser AstraZeneca-vaksinering inntil videre

Det tyske helsedepartementet opplyser mandag at beslutningen ble tatt som en forholdsregel og etter råd fra Tysklands nasjonale vaksinetilsyn PEI. Tilsynet mener det er nødvendig med ytterligere gransking etter at det er kommet nye meldinger om blodpropp blant vaksinerte.

– Det europeiske legemiddeltilsynet EMA skal bestemme hvorvidt og hvordan informasjonen vil påvirke vaksinens autorisasjon, heter det i uttalelsen fra helsedepartementet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen fortsatt kan brukes. Både WHO og EMA har sagt at tilgjengelige data ikke tyder på at vaksinen forårsaket blodpropp.

AstraZeneca mener det ikke er noen grunn til bekymring. Selskapet understreker at det ikke er flere tilfeller av blodpropp blant de vaksinerte enn i befolkningen for øvrig.

Tyskland har så langt brukt 1,35 millioner av de 3 millioner AstraZeneca-dosene landene har mottatt, ifølge europeiske smittevernmyndigheter.

Tilfeller av blodpropp blant vaksinerte i Norge, Danmark, Italia og Østerrike har utløst frykt for mulige alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. Norge, Danmark, Island, Irland og Nederland har midlertidig stanset bruken av vaksinen.

Vaksinen er utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca. I Storbritannia er det hittil satt av over 11 millioner doser av vaksinen.