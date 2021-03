Observatør: Minst 38 drept i Myanmar søndag

Ifølge Assistance Association for Political Prisoners, som overvåker voldsbruken i landet, ble flere titalls såret. Brorparten av de drepte – 34 – var i Yangon, der juntaen har innført unntakstilstand for områdene Hlaing Thar Yar og Shwepyitha.

Landet har vært under unntakstilstand helt siden kuppet 1. februar, men begrepsbruken ble strammet til på statlig fjernsyn søndag, og kan vise til at militæret mer direkte vil kontrollere sikkerheten i landet, og ikke lokale politistyrker.

Over 80 mennesker er drept og over 2.000 pågrepet siden kuppet 1. februar. Kuppet og volden er fordømt av FN og verdenssamfunnet, inkludert Norge.

Militærjuntaen fortsetter å hevde at kuppet var berettiget fordi valget i november, der Aung San Suu Kyis regjeringsparti NLD sikret seg seier, var preget av fusk.

Suu Kyi, som tilbrakte mer enn 15 år i husarrest under militærdiktaturet i Myanmar, skal mandag møte i retten.

Hun ble først siktet for oppbevaring av ulovlig importert walkietalkier, og for å ha organisert et valgkampmøte i strid med smittevernreglene. Senere har hun også blitt siktet for to nye forhold: Brudd på kommunikasjonslover og for å ha oppildnet til uro.