Valgsmell for Merkels parti i to delstater

Nederlaget er klart etter at valgdagsmålingene foreligger søndag. Det var ventet at CDU ville tape terreng i både i Baden-Württemberg, der Stuttgart er hovedstad, og i Rheinland-Pfalz, der Mainz er største by.

I Baden-Württemberg falt CDUs oppslutning til 24,1 prosent, ifølge foreløpige tall DPA har fått tilgang til etter at alle stemmene var talt opp. Ved valget for fem år siden fikk partiet 27 prosent oppslutning her.

I Rheinland-Pfalz går partiet tilbake fra 32 prosent til rundt 27,7 prosent søndag.

Analytikere peker på koronautviklingen som en sentral årsak – med en treg start på vaksineprogrammet, mens restriksjonene vedvarer og smittespredningen øker igjen.

De grønne størst



Begge delstatene har populære regjeringssjefer, og å utfordre dem var i utgangspunktet vanskelig for CDU.

De grønne fikk 32,6 prosents oppslutning i Baden-Württemberg. Det virker avklart at De grønnes Winfried Kretschmann (72) fortsetter i delstaten med over 11 millioner innbyggere. Resultatet er bedre enn ved forrige valg i 2016, da partiet fikk 30,3 prosents oppslutning.

Kretschmann ble først valgt i 2011 i kjølvannet av atomkatastrofen i Fukushima, og i 2016 overtok De grønne som delstatens største parti.

Fortsatt SPD-styre



I Rheinland-Pfalz, som har 4 millioner innbyggere, sikret sosialdemokraten Malu Dreyer seg en ny periode.

Hennes parti SPD fikk 35,7 prosents oppslutning, ifølge valgdagsmålingene. Resultatet er noe svakere for partiet enn i 2016, da de fikk 36,2 prosent.

Dreyer har regjert i delstaten som leder for en koalisjon med De grønne og høyreliberale FDP. Sosialdemokratene har nå styrt den tidligere konservative delstaten i 30 år.

I begge delstatene faller oppslutningen for høyreradikale AfD. I Baden-Württemberg viste valgdagsmålingen en oppslutning på 12,5 prosent, ned fra 15,1 prosent i 2016.

I Rheinland-Pfalz ser partiet ut til å ha sikret seg 10,5 prosent oppslutning, ned fra 12,6 prosent ved forrige valg.

Økende misnøye med CDU



De siste meningsmålingene viser at CDUs oppslutning nasjonalt har falt til rundt 30 prosent, det laveste på ett år.

– Merkels parti står foran en katastrofe, skrev tabloidavisa Bild og omtalte valget som et koronavalg.

Angela Merkel og hennes CDU-SPD-koalisjon sto sterkt blant folk i starten av koronapandemien som følge av god styring og lavt smittenivå lenge. Men det har snudd den siste tiden.

CDU og deres bayerske søsterparti CSU sliter nå med økende misnøye på grunn av en treg og byråkratisk vaksinering mot koronaviruset og forsinkelse i utrullingen av gratis hurtigtester.

Samtidig øker smittespredningen, noe som gjør at det er få tegn til at den omfattende og stadig mer upopulære nedstengningen som har vart siden desember, kan lettes på med det første.

Mye av skylden for den sene vaksineringen har helseminister Jens Spahn fått. Han var en av favorittene til å bli Merkels etterfølger som CDU-leder.

Munnbind-skandale

I tillegg er de to partiene rammet av en skandale der tre parlamentarikere, to fra CDU og en fra CSU, anklages for å ha profittert stort på salg av munnbind. De tre har trukket seg fra Forbundsdagen.

CDUs nyvalgte leder Armin Laschet har fordømt dem, men han er likevel svekket i kampen om å bli CDUs og CSUs statsministerkandidat ved valget i september, og vanskeligere blir det med partiets smertefulle tap på søndag.

I stedet kan CSU-leder Markus Söder bli koalisjonens kandidat når de to partiene bestemmer hvem som skal være deres felles kandidat i april eller mai.

Søndagens to valg er starten på en serie delstatsvalg fram mot det nasjonale valget 26. september.