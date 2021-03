Ingen kvinne har vunnet flere Grammy-priser enn Beyoncé

Beyoncé vant i klassen beste R&B-opptreden for «Black Parade». Dermed ble Alison Krauss, som har vunnet 27 Grammy-priser, forbigått.

– Som en artist er det jobben min, og alle andres, å speile tiden vi lever i, og det har vært en så vanskelig tid, sa Beyoncé i takketalen sin.

«Black Parade» ble utgitt 19. juni, juneteenth, en dag til minne om frigivelsen av slavene i USA på 1800-tallet. Beyoncé sa videre at sangen ble laget til ære for «de vakre svarte konger og dronninger i verden».

Beyoncé ligger nå likt med produsent og multiinstrumentalist Quincy Jones på andreplass på lista over dem med flest Grammy-priser. Den avdøde dirigenten Georg Solti har flest med 31.

Også Blue Ivy, datteren popstjernen har med rap-legenden Jay-Z, vant Grammy for «Brown Skin Girl», som vant for beste musikkvideo. Niåringen ble dermed den nest yngste Grammy-vinneren noensinne.

Historisk Taylor Swift

Også Taylor Swift ble historisk søndag. Plata «Folklore» vant i klassen årets album, og Swift ble dermed den første kvinnen til å vinne denne prisen tre ganger.

Kun tre andre har gjort det samme: Stevie Wonder, Paul Simon og Frank Sinatra. «Folklore» var et av de to albumene Swift ga ut under pandemien, og det ble etterfulgt av «Evermore».

Ellers gjentok Billie Eilish noe av suksessen fra i fjor da hun vant fire av de mest prestisjefylte prisene. For andre år på rad vant hun i klassen for beste låtinnspilling, denne gangen med «Everything I Wanted». Hun vant også en Grammy for låten «No Time to Die», som er skrevet til den kommende Bond-filmen.

I fjor vant hun beste låtinnspilling med «Bad Guy». Samtidig vant hun priser for årets album, årets låt og beste nykommer.

Festkveld for Megan Thee Stallion

Beste nykommer i år ble Megan Thee Stallion. Hun vant også klassen for beste raplåt sammen med Beyoncé for «Savage».

Årets låt ble «I Can't Breathe» av H.E.R. Låttittelen er en henvisning til de siste ordene George Floyd sa før han døde i Minneapolis i juni, etter at en politimann satte kneet på halsen hans i åtte minutter.

Sangen kom ut i juni i kjølvannet av store demonstrasjoner mot rasisme og politivold i USA.

Koronapreget seremoni

Grammy-utdelingen skulle egentlig ha funnet sted i januar, men på grunn av voldsomme smittetall i Los Angeles ble den utsatt.

Smitten er på vei ned i USA, men det ble en svært koronapreget seremoni. I tillegg til programleder Trevor Noah var det bare artister til stede, og de satt med munnbind spredt på små, runde bord.

Taylor Swift, Dua Lipa, DaBaby, Billie Eilish, Cardi B og Harry Styles var blant dem som opptrådte.