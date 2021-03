Ingen klare Cuomo-svar fra Biden og Pelosi

President Joe Biden, her flankert av New York-guvernør og Chuck Schumer, en av delstatens to senatorer, vil ikke si om han mener guvernøren bør gå av. Schumer, som leder Demokratene i Senatet, er blant dem som har bedt Cuomo gå av etter at flere kvinner har anklaget ham for upassende oppførsel. Her er de tre på vei til en minnemarkering i 2020, da Biden var presidentkandidat. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB Foto: NTB