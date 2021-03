Beyoncés datter vant Grammy

Sangen ble først utgitt på plata The Lion King: The Gift» – Beyoncés alternative soundtrack til Løvenes Konge-filmen fra 2019.

I videoen, som er regissert av popstjernen og Jenn Nkiru, er også flere andre kjendiser med, blant dem skuespiller Lupita Nyong'o, modellen Naomi Campbell og tidligere Destiny's Child-medlem Kelly Rowland.

Beyoncé (39) har også vunnet i kategorien årets rapopptreden for «Savage», som hun har utgitt sammen med Megan Thee Stallion.

39-åringen, som tidligere har vært kritisk til utdelingen, dukket ikke opp via videooverføring for å takke for prisene sine. I stedet var det Megan Thee Stallion som tok imot prisen de vant sammen. Hun takket både duettpartneren, moren sin, og deres felles hjemby Houston.

Litt senere vant Megan Thee Stallion også i kategorien for beste nye artist.

To tunge navn, blant dem rockebandet The Strokes og rapperen Nas, har vunnet sine første Grammy-priser, for henholdsvis beste rockealbum og beste rapalbum.

Samtidig har Chick Corea, som døde i februar, vunnet i to jazzkategorier. Kanye West, som sist vant en Grammy i 2013, har med «Jesus Is King» vunnet kategorien for beste kristne musikkalbum – hans første seier i kategorien.

Utdelingen skulle egentlig ha funnet sted i januar, men på grunn av voldsomme smittetall i Los Angeles ble den utsatt. Nå arrangeres den uten publikum, kun med programleder og artister på plass. Seansen ledes av komiker Trevor Noah.