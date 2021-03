USAs kriseetat skal håndtere økning i migrantbarn

Mottaksapparatet ved USAs sørlige grense er sprengt, og sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas ber Fema sørge for mottak, midlertidig oppholdssted og transport av tusenvis av enslige barn som har krysset grensen mellom Mexico og USA.

Amerikanske myndigheter har blitt kritisert for å holde barna for lenge ved mottaksanleggene som tidvis er overfylte. Fema skal i første omgang bidra i 90 dager. Mange av barna har familie i USA som etterhvert vil ta ansvar for dem.

USAs departement for helse og velferdstjenester (HHS) holder for tiden om lag 8.800 migrantbarn, toll- og grensesikkerhetsetaten CBP holder et par hundre barn og flere ankommer grensen hver dag.

Bare i februar hentet CBP inn 9.457 enslige barn ved den sørlige grensen. Antallet har steget siden april i fjor på grunn av pågående vold, naturkatastrofer, matmangel og fattigdom i flere land i Mellom-Amerika.