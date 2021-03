FN ber Bolivia være åpne i rettsoppgjøret mot landets tidligere ledere

Oppfordringen kommer etter at Bolivias tidligere president Jeanine Áñez ble pågrepet lørdag. Hun erstattet i 2019 Evo Morales, som ble tvunget i eksil.

Siden den politiske krisen for snart halvannet år siden har venstresiden gjenvunnet makten i Bolivia.

– Generalsekretæren minner også om de viktige skrittene som er tatt av alle parter mot fred og gjentar FNs forpliktelse til å støtte denne innsatsen, blant annet gjennom å legge til rette for politisk dialog og fremme menneskerettigheter, heter det i uttalelsen.

Dagens regjering og nåværende president Luis Arce mener at det som skjedde i 2019, var et kupp. I tillegg til Áñez er to av ministrene fra hennes regjering også pågrepet, tidligere justisminister Alvaro Coimbra og energiminister Rodrigo Guzman.