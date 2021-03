Jennifer Lopez og Alex Rodriguez avviser brudd

Kjendisnettsteder TMZ , New York Posts Page Six og andre amerikanske medier meldte fredag at kjendisparet hadde brutt forlovelsen og gått hver til sitt.

– Alle meldinger er unøyaktige. Vi jobber oss gjennom noen ting, heter det i en uttalelse fra paret til amerikanske medier.

Lopez (51) og Rodriguez (45) ble er par for nærmere fire år siden, forlovet seg for to år siden og kjøpte i fjor et hus for 40 millioner dollar i Miami.

– De hadde en vanskelig periode, men det var aldri slutt mellom dem, sier en kilde tett på paret til People magazine.

Kilden opplyser at Lopez for tiden jobber i Den dominikanske republikk, mens Rodriguez er i Miami.