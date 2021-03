Bolivias ekspresident er pågrepet

Siden den politiske krisen for snart halvannet år siden har venstresiden gjenvunnet makten i Bolivia.

– Jeg informerer det bolivianske folket at Jeanine Áñez er blitt pågrepet, og at hun nå er i hendene på politiet, skriver ministeren Carlos Eduardo del Castillo på Twitter og Facebook lørdag.

Dagens regjering og nåværende president Luis Arce mener at det som skjedde i 2019, var et kupp.

– Forfølgelse

Høyre-politikeren Jeanine Añez var fram til november Bolivias fungerende president, men gikk av etter at venstresiden vant valget i oktober.

Fredag meldte hun selv at regjeringen ønsket å pågripe og sikte henne for terrorisme og oppvigleri.

– Den politiske forfølgelsen har startet, uttalte Añez, som ledet den konservative regjeringen som tok over makten etter at Morales ble tvunget til å gå av i november 2019.

De nye makthaverne utstedte da arrestordre på Morales, som valgte å reise i eksil til Mexico og deretter Argentina. I september i fjor klaget også landets riksadvokat Morales inn for Den internasjonale straffedomstolen i Haag og anklaget ham for forbrytelser mot menneskeheten.

Arrestordre på forsvarssjef

Áñez hevder påtalemyndigheten i landet går etter politikere som krevde at Morales måtte gå av som president og at regjeringspartiet MAS «har bestemt seg for å vende tilbake til diktatur som styreform».

Torsdag ble det også utstedt arrestordre på den tidligere lederen av landets forsvar og politi. Han var blant dem som oppfordret Morales til å trekke seg på grunn av de omfattende protestene og anklagene om valgfusk.

Alvaro Coimbra, som var justisminister i regjeringen til Añez, opplyser på Twitter at det også er utstedt arrestordre på ham, og at en av hans viseministre er pågrepet.