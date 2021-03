Nye krav om Cuomos avgang – guvernøren nekter

Cuomo er anklaget for upassende oppførsel overfor flere kvinner. Mer enn halvparten av demokratene i New Yorks delstatsforsamling krever at han går av.

Sammen med senator Kirsten Gillibrand fra New York krever Schumer at Cuomo trekker seg. De er de mektigste politikerne fra det demokratiske partiet som har krevd guvernørens avgang.

– Vi berømmer de modige personene som har stått fram med de alvorlige anklagene om misbruk og upassende oppførsel, sier de to senatorene fra New York i en uttalelse.

Begge har tidligere sagt at det er nødvendig med en uavhengig gransking av anklagene mot Cuomo og skriver i uttalelsen at å håndtere koronakrisen «krever et sikkert og stødig lederskap».

– På grunn av flere troverdige anklager er det klart at guvernør Cuomo har mistet tilliten fra sine politiske støttespillere og folket i New York. Guvernør Cuomo bør gå av, krever de to.

Kongresskvinner krever avgang

Det gjør også kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez, en av partiets mest populære unge kvinnelige politikere.

Hun skriver på Facebook at hun slutter seg til kravet på grunn av to anklager om seksuelle overgrep og fire tilfeller av trakassering.

Minst 13 kongresskvinner krever at Cuomo går av. Cuomo sier fredag i en telefonkonferanse med journalister at han ikke vil det.

– Jeg kommer ikke til å gå av. Jeg ble valgt av folket, ikke politikerne. Jeg er ikke del av politikernes klubb, og jeg er stolt av det, sier Cuomo.

Biden støtter gransking

– Som jeg har sagt tidligere, kvinner har rett til å komme fram og bli hørt. Jeg oppmuntrer det til det fulle. Men det er et spørsmål om sannheten, jeg gjorde ikke det jeg er anklaget for. Punktum, sier Cuomo, og ber om at granskningene av ham skal fullføres.

Etter det som framsto som en svært vellykket håndtering av pandemien i fjor vår, er Cuomo i tillegg kommet i hardt vær for håndteringen av koronasyke og dødsfall på sykehjem.

Cuomo-saken ble også tatt opp i Det hvite hus fredag. Joe Bidens talskvinne Jen Psaki sier at Biden mener at alle kvinner har rett til å stå fram med sin historie, og at han støtter granskningen av saken.