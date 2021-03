Navalnyj flyttet fra straffeleir – uklart hvor han er

Navalnyj la i starten av mars ut et innlegg på Instagram der han fortalte at han satt i Koltsjugino-fengslet, en straffeleir i Vladimir-regionen like utenfor Moskva.

Der ble han besøkt av en av sine advokater torsdag, men da advokaten kom tilbake fredag fikk han beskjed om at Navalnyj ikke lenger var der.

– Han er blitt flyttet til et ukjent sted, sier advokaten Vadim Kobzev.

Russlands føderale fengselsvesen vil ikke svare på spørsmål om hvor Navalnyj befinner seg.

– Familien får ikke vite hvor han er

Navalnyjs team skriver i en Twitter-melding at advokatene hans har gjort gjentatte forsøk på å nå ham i fengselet fredag.

Advokat Olga Mikhailova sier ifølge Deutsche Welle at familien hans ikke er blitt varslet om hvor han er flyttet.

– De skal informere familien om hvor han blir flyttet, men som vi har sett tidligere, blir ikke dette gjort, sier hun.

Norge krever løslatelse

Fredag krever 45 land at Navalnyj blir løslatt i en uttalelse som ble lest opp av Polens representant i FNs menneskerettighetsråd i Genève.

Norge og flere europeiske land hadde skrevet under, i likhet med land som Australia og Canada.

– Sammen med 44 land uttrykte vi bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Russland og rettsforfølgelsen av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet til NTB.

– Norge har tidligere vært tydelige på at russiske myndigheter må stanse sin politisk motiverte forfølgelse av Navalnyj. Bruk av rettssystemet til å kneble ham er uakseptabelt. Han må løslates umiddelbart.

– Politisk motivert

I erklæringen heter det at fengslingen av Navalnyj er uakseptabel og politisk motivert.

Navalnyj ble pågrepet i januar da han vendte tilbake til Russland. Han ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok i hjemlandet i august i fjor og tilbrakte flere måneder på sykehus i Tyskland før han dro hjem.

Han er dømt til å sone i to og et halvt år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert.

