Fallende smittetall gjør at reiser til deler av Spania ikke lenger vurderes som risikabelt, opplyser regjeringen i Berlin.

Ut over Mallorca åpner Berlin for at tyskere kan reise til de øvrige baleariske øyene, blant dem Ibiza, samt noen regioner på fastlandet.

Lettelsen i restriksjonene gjør at tyskere som reiser til disse områdene i Spania, ikke trenger å gå i karantene eller la seg coronateste når de reiser hjem igjen.